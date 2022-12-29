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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:25 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:27

Endrick Felipe Moreira de Sousa transferinde Cristiano Ronaldo detayı

Endrick Felipe Moreira de Sousa transferinde Cristiano Ronaldo detayı

Real Madrid'in yeni transferi Endrick, Cristiano Ronaldo'nun daha önce Real Madrid'de oynamasının transferde kendisini etkilediğini söyledi.

Brezilya ligi ekiplerinden Palmerias'ta forma giyen Endrick, Zico'nun her yıl düzenlediği yardım maçının ardından Real Madrid'e transferi hakkında Marca'yaaçıklamalarda bulundu.

Endrick, Real Madrid'i tercih etmesinde takımın Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. ve Cristiano Ronaldo'nun etkili olduğunu dile getirdi.

Genç oyuncu açıklamasında, "Real Madrid çok büyük bir takım ve Vinicus bana bir sürü mesaj gönderdi. İdolüm Cristiano Ronaldo da Real Madrid için oynadı. Ben de bu yüzden Real Madrid'i seçtim ve bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
2 YIL SONRA TAKIMA KATILACAK
Real Madrid, Endrick'in transferi için yaptığı açıklamada kulübü Palmerias ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Açıklamada, genç oyuncu için 60 milyon Euro ve 12 milyon bonus ödemesi yapılacağı, bu tutarın 2024'ten itibaren ödenmeye başlanacağı belirtişmişti.

16 yaşında olan Endrick ise 18 yaşına girdiğinde Real Madrid'le sözleşme imzalayacak ve takıma katılacak. (ntvspor.net)

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Endrick Felipe Moreira de Sousa transferinde Cristiano Ronaldo detayı
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