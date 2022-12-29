Kocaelispor’da Yiğitali Bayrak ile yollar ayrıldıYeni adresi Kastamonuspor oldu

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdı. 2020-2021 sezonundan beri yeşil-siyahlı takımda görev alan Yiğitali, 68 resmi müsabakada Kocaelispor forması giydi. Söz konusu mücadelelerde 6 gole imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 1 de asist yaptı. Yiğitali Bayrak'ın yeni adresi bir başka 2. Lig ekibi Kastamonuspor oldu. Bayrak, Kastamonu ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcusu Yiğitali Bayrak'ın bonservisi ile birlikte nihai transferi hususunda Kastamonuspor ile anlaşmaya varılmıştır. Yiğitali Bayrak'a kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

