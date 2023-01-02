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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Kaderleri belli oluyor

Kaderleri belli oluyor
Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan olay pozisyon sonrası raporunu yarın TFF Yönetimi ile paylaşacak. Müsabakadaki gol iptali kararıyla ilgili olarak detaylı bir rapor talep eden TFF idarecileri, yarın yapacağı değerlendirme sonrası açıklamada bulunacak. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golle ilgili VAR kayıtlarının da paylaşılmasını hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istemişti. Ancak maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının gündemde olmadığı kaydedildi. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp, ek raporlarını MHK'ye sunarken iki isim de MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüştü. Şimdi gözler çıkacak kararda… Orta hakem Özdamar'ın bir süre kızağa çekilmesi beklenirken, VAR hakemi Türkalp'in anlaşmasının feshedileceği bildirildi. TFF'nin görevlendireceği bir komitenin de kayıtları dinleyip ayrı bir rapor sunacağı öğrenildi.

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Kaderleri belli oluyor
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