Kaderleri belli oluyor

Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan olay pozisyon sonrası raporunu yarın TFF Yönetimi ile paylaşacak. Müsabakadaki gol iptali kararıyla ilgili olarak detaylı bir rapor talep eden TFF idarecileri, yarın yapacağı değerlendirme sonrası açıklamada bulunacak. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golle ilgili VAR kayıtlarının da paylaşılmasını hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istemişti. Ancak maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının gündemde olmadığı kaydedildi. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp,Şimdi gözler çıkacak kararda… Orta hakem Özdamar'ın bir süre kızağa çekilmesi beklenirken, VAR hakemi Türkalp'in anlaşmasının feshedileceği bildirildi. TFF'nin görevlendireceği bir komitenin de kayıtları dinleyip ayrı bir rapor sunacağı öğrenildi.