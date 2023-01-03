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Giriş Tarihi: 3.1.2023 20:31

Ümraniyespor'la bol gollü maçta Hatayspor yenişemedi!

DHA
Ümraniyespor’la bol gollü maçta Hatayspor yenişemedi!

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. İşte tüm detaylar...

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 39'uncu dakikada Avounou ve 67'nci dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 24'üncü dakikada El Kaabi ve 53'üncü dakikada Lobjanidze'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada savunmada Glumac'ın yavaş kalan pasında araya giren El Kaabi'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1.

39'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Del Valle'nin içeri çevirdiği sert topa arka direğin hemen dibinde dokunan Avounou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

53'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi'nin pasında Lobjanidze'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

65'inci dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Falette'nin müdahalesiyle Gulumac yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

67'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

79'uncu dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Hüseyin Göçek, Allyson'u top oyunda değilken ceza sahası içinde Bertuğ'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Ümraniyespor'la bol gollü maçta Hatayspor yenişemedi!
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