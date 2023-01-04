‘Bu sözleşmeyi hak ettim!’

United'la hocası Erik ten Hag ile yaşadığı kriz sonrası yolları ayrılan Cristiano Ronaldo, dün yeni kulübüyle sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a 2.5 yıllık imzayı attı. Sezon başı 200 milyon dolar kazanacak Ronaldo imza töreninde gülerek,dedi. Ayrılık sürecinde birçok farklı ülke takımından teklif aldığını belirten CR7, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım ve işim bitti. Ben eşsiz bir futbolcuyum. Suudi Arabistan'da da rekorlar kıracağım. Al-Nassr'a gelme kararı verdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Daha önce birçok Suudi Ligi maçı izledim."