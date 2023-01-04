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Giriş Tarihi: 4.1.2023

‘Bu sözleşmeyi hak ettim!’

‘Bu sözleşmeyi hak ettim!’

Ronaldo dün yeni takımı Al-Nassr’a imzayı attı. Düzenlenen törende çarpıcı açıklamalar yaptı

Manchester United'la hocası Erik ten Hag ile yaşadığı kriz sonrası yolları ayrılan Cristiano Ronaldo, dün yeni kulübüyle sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a 2.5 yıllık imzayı attı. Sezon başı 200 milyon dolar kazanacak Ronaldo imza töreninde gülerek, "Bu eşsiz kontratı hak ettiğimi düşünüyorum" dedi. Ayrılık sürecinde birçok farklı ülke takımından teklif aldığını belirten CR7, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım ve işim bitti. Ben eşsiz bir futbolcuyum. Suudi Arabistan'da da rekorlar kıracağım. Al-Nassr'a gelme kararı verdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Daha önce birçok Suudi Ligi maçı izledim."

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‘Bu sözleşmeyi hak ettim!’
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