Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesinde karşı karşıya geldi



Gürcan Bilgiç

Levent Tüzemen

1- Kıran kırana bir zirve yarışında nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?2- Jorge Jesus ve Okan Buruk'u teraziye koyduğunuzda kim ağır basıyor?3- İki takımda da farklı bölgelerde farklı özelliklerde yıldızlar var. Maçta kilit oyuncular sizce kimler olur?4- Hakem tartışmaları gölgesinde lig devam ediyor. Derbide hakem ve VAR için uyarılarınız neler?1- BU maçların taktiği vardır ama kararı tribünler verir. Bu karşılaşma da sahada oynanacak ama tribünde kazanılıp-kaybedilecek. Çok agresif bir seyirci bekliyor Galatasaraylı oyuncuları. Fenerbahçe'nin 20 yıllık üstünlüğünün en önemli tetikçisi de buydu.Yani; Muslera'ya çok iş düşecek…2- JESUS futbolu çok iyi biliyor, Buruk ise Süper Ligi. Taktikler, stratejiler elbette olacak.Kazandığı maçın ardından Buruk'un "Onlar bizden çok dinlendi" demesi bile bu yönde bir hamle. "Mazeret" de diyebilirsiniz, rakibin dengesini bozmak için de.3- BEN orta sahalara inanırım. Dengeyi onlar bozacaklar ama son sözü forvetler söyleyecek. Muslera ile Altay en önemli oyuncular.Rakibin süratli oyuncuları, Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkabilecek mi?4- ÜSTLERINDE müthiş bir baskı olacak. Sürekli geçmiş ile yaşayacaklar. Bu yüzden "mantıklı" kalmaları gerekiyor.Futbolcuların iyi niyeti yok. İki taraf da hakemin üstüne oynayacak. Abartmalar göreceğiz.1- G.SARAY, A.Gücü karşılaşmasını kazanarak yeniden liderliğe oturdu. F.Bahçe, evinde lider G.Saray'ı ağırlayacak. Derbiye lider gitmek ciddi bir öz güven yaratır, psikolojik üstünlük kurmayı sağlar. Riske girecek ve baskıyı hissedecek takım F.Bahçe'dir.Okan hoca derbiyi oyuncuları ile birlikte oynamalı.2- OKAN Buruk, G.Saray'ın başına tam destek ile geldi. Taraftar sahip çıktı, yönetim arkasında durdu.Jorge Jesus elindeki geniş kadroyu mükemmel kullandı, kimseye torpil yapmadı, davranışlar konusunda spor kamuoyuna örnek oldu, eleştirilen isimlere sahip çıktı. Büyük bir tecrübe olduğunu kanıtladı. Ayrıca Jesus'un derbi konusunda ortamı germeyipdemesi çok güzel bir mesajdı. Tecrübeli Jesus ile G.Saray tarlasından yetişmiş, oyuncu olarak şampiyonluk yaşayıp şimdi hoca olarak şampiyonluk isteyen Buruk'un güzel bir mücadelesi olacak.3- F.BAHÇE'DE Ferdi- Valencia-Crespo-King ve kalecikilit oyuncular olur. G.Saray'dave oynarsa Icardi farklılık yaratır.4- HAKEM dünyası alev alev yanıyor. Bu yangının derbiye sirayet etmemesi için en doğru isim Halil Umut Meler olur. Türkiye'nin en formda ve Avrupa'daki en ünlü ismi olanAncak VAR'da Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan görev yapmalı.