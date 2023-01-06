Sabah Spor’un iki usta yazarı, dev derbi öncesinde karşı karşıya geldi
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ÇAPRAZ ATEŞ SORULAR
1- Kıran kırana bir zirve yarışında nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?
2- Jorge Jesus ve Okan Buruk'u teraziye koyduğunuzda kim ağır basıyor?
3- İki takımda da farklı bölgelerde farklı özelliklerde yıldızlar var. Maçta kilit oyuncular sizce kimler olur?
4- Hakem tartışmaları gölgesinde lig devam ediyor. Derbide hakem ve VAR için uyarılarınız neler?
Gürcan Bilgiç
TRİBÜNÜ KAZANAN DERBİYİ ALIR
1- BU maçların taktiği vardır ama kararı tribünler verir. Bu karşılaşma da sahada oynanacak ama tribünde kazanılıp-kaybedilecek. Çok agresif bir seyirci bekliyor Galatasaraylı oyuncuları. Fenerbahçe'nin 20 yıllık üstünlüğünün en önemli tetikçisi de buydu. Hangi takım bu atmosferi hazmetmeyibaşarırsa, oyunu da skoru da elinegeçirecek. Yani; Muslera'ya çok iş düşecek…
JESUS FUTBOLU, BURUK LİGİ!
2- JESUS futbolu çok iyi biliyor, Buruk ise Süper Ligi. Taktikler, stratejiler elbette olacak. Ama derbiler "mental"maçlardır. Kazandığı maçın ardından Buruk'un "Onlar bizden çok dinlendi" demesi bile bu yönde bir hamle. "Mazeret" de diyebilirsiniz, rakibin dengesini bozmak için de. Bugünün şartlarında"nasıl durdururuz" diyen ise Okan hoca…
SON SÖZÜ FORVET SÖYLER
3- BEN orta sahalara inanırım. Dengeyi onlar bozacaklar ama son sözü forvetler söyleyecek. Muslera ile Altay en önemli oyuncular. Fenerbahçe'ninbaskısından, Galatasaraydefansı hatasız çıkacak mı? Rakibin süratli oyuncuları, Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkabilecek mi? İllaisim vermemiz gerekirse DriesMertens ve İrfan Can Kahvecimaçın oyun liderleri olur.
BU MÜCADELE 11'E 11 BİTMEZ!
4- ÜSTLERINDE müthiş bir baskı olacak. Sürekli geçmiş ile yaşayacaklar. Bu yüzden "mantıklı" kalmaları gerekiyor. Böyle bir maçın 11'e11 bitmesini de beklemiyorum. Futbolcuların iyi niyeti yok. İki taraf da hakemin üstüne oynayacak. Abartmalar göreceğiz. Dahaönce de oynandı böyle maçlar,sonra da olacak.
Levent Tüzemen
F.BAHÇE BASKIDA G.SARAY SAKİN
1- G.SARAY, A.Gücü karşılaşmasını kazanarak yeniden liderliğe oturdu. F.Bahçe, evinde lider G.Saray'ı ağırlayacak. Derbiye lider gitmek ciddi bir öz güven yaratır, psikolojik üstünlük kurmayı sağlar. Riske girecek ve baskıyı hissedecek takım F.Bahçe'dir. G.Saraylı oyuncuları, OkanBuruk sakin kalmaları konusundamotive etmeli, kendiside maçı tribünlerden gelecekher türlü baskıya rağmen 90dakika ayakta izleyip yönetmeli. Okan hoca derbiyi oyuncuları ile birlikte oynamalı.
HOCALAR ORTAMI GERMİYOR
2- OKAN Buruk, G.Saray'ın başına tam destek ile geldi. Taraftar sahip çıktı, yönetim arkasında durdu. Okanhoca bence kısıtlıkadroyu, onca sakatlığave İcardi'denyeterince faydalanmamasınarağmen başarıile yönetti ve haklı birliderlik elde etti. Jorge Jesus elindeki geniş kadroyu mükemmel kullandı, kimseye torpil yapmadı, davranışlar konusunda spor kamuoyuna örnek oldu, eleştirilen isimlere sahip çıktı. Büyük bir tecrübe olduğunu kanıtladı. Ayrıca Jesus'un derbi konusunda ortamı germeyip "G.Saraymaçı benim için 3 puandüşündüğüm bir maçtanfarklı değil" demesi çok güzel bir mesajdı. Tecrübeli Jesus ile G.Saray tarlasından yetişmiş, oyuncu olarak şampiyonluk yaşayıp şimdi hoca olarak şampiyonluk isteyen Buruk'un güzel bir mücadelesi olacak.
MÜCADELENİN KADERİ KALECİLERDE
3- F.BAHÇE'DE Ferdi- Valencia-Crespo-King ve kaleci Altay kilit oyuncular olur. G.Saray'da Muslera-Torreira-Mertens-Kerem ve oynarsa Icardi farklılık yaratır.
BİTİGEN&KALKAVAN VAR'DA OLMALI
4- HAKEM dünyası alev alev yanıyor. Bu yangının derbiye sirayet etmemesi için en doğru isim Halil Umut Meler olur. Türkiye'nin en formda ve Avrupa'daki en ünlü ismi olan Meler; vücut dili,pozisyona yakınlığı, taviz vermeyentavrıyla derbiyi başarıile yönetir. Ancak VAR'da Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan görev yapmalı.