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Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:35 Son Güncelleme: 8.1.2023 11:36

Jorge Jesus'un Galatasaray için planı belli oldu! İşte yapılan uyarı...

Jorge Jesus’un Galatasaray için planı belli oldu! İşte yapılan uyarı...

Süper Lig'de haftanın derbisinde Fenerbahçe bugün evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımın da liderlik için çıkacağı maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un derbi için planı belli oldu. Deneyimli teknik adam oyuncularına özel uyarılarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada iki takım da liderlik için sahaya çıkacak.

BEKLERE JORGE JESUS'TAN UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi planları içerisinde bek oyuncularına özel görev verdi. Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'ndan 90 dakika hücuma destek isteyen Portekizli hoca, süratli Galatasaray kanat oyuncularına karşılık savunmada da ofsayt çizgisini bozmamaları için uyarılarda bulundu.

Ayrıca sarı lacivertli takımın, Galatasaray'ı devirme planları arasında seri paslaşma ilk sıralarda yer alıyor. İrfan, Crespo, King ve Batshuayi ile hücum gücünü oluşturacak olan Jesus, hızlı tek paslarla gol arayacak.



HAVA KUVVETLERİ HENRIQUE&ARAO!

Jesus, Galatasaray'a karşı yüksek topları Willian Arao ve Gustavo Henrique'nin karşılamasını istedi. Duran toplardaki ve kenar ortalarındaki tehlikelere karşı önlem almak isteyen Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın güçlü yönlerini oyuncularına bir bir izletti.

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Jorge Jesus'un Galatasaray için planı belli oldu! İşte yapılan uyarı...
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