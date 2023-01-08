Jorge Jesus’un Galatasaray için planı belli oldu! İşte yapılan uyarı...

Spor Toto Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada iki takım da liderlik için sahaya çıkacak.
BEKLERE JORGE JESUS'TAN UYARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi planları içerisinde bek oyuncularına özel görev verdi. Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'ndan 90 dakika hücuma destek isteyen Portekizli hoca, süratli Galatasaray kanat oyuncularına karşılık savunmada da ofsayt çizgisini bozmamaları için uyarılarda bulundu.
HAVA KUVVETLERİ HENRIQUE&ARAO!
Jesus, Galatasaray'a karşı yüksek topları Willian Arao ve Gustavo Henrique'nin karşılamasını istedi. Duran toplardaki ve kenar ortalarındaki tehlikelere karşı önlem almak isteyen Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın güçlü yönlerini oyuncularına bir bir izletti.