"Kadıköy panteri" Pancu, kaleye geçtiği 10 dakikayla anılmaktan rahatsız

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor formalarını da giyen ve şu an Romanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Pancu, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade eden Daniel Pancu, anılarını hatırladıkça mutlu olduğunu dile getirdi.