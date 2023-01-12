Son dakika transfer haberleri: Eyüpspor, İbrahim Yılmaz’ı kiraladı

Spor Toto 1'inci Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Belçika Ligi takımı Westerlo'dan kadrosuna kattığı Halil Akbunar'ın ardından bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

Eyüpspor, İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz'ı kiralık olarak renklerine bağladı. İbrahim Yılmaz'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, İbrahim Yılmaz'ı Eyüpspor'a kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirtirken, tecrübeli oyuncunun takıma çok faydalı olacağına inandığını belirtti. Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Bir semtin rüyasını gerçekleştirmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.