Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sporun her branşında var olan Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Ülkenin dört bir yanından spor tesisleriyle...
Giriş Tarihi: 12.1.2023 09:37 Son Güncelleme: 12.1.2023 09:49

Sporun her branşında var olan Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Ülkenin dört bir yanından spor tesisleriyle...

Sporun her branşında var olan Türkiye’de 100. yıl coşkusu! Ülkenin dört bir yanından spor tesisleriyle...

Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında futboldan okçuluğa, cimnastikten satranca kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

29 Ekim 2023'te 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti, sporun her branşında 58 farklı uluslararası organizasyona imzasını koyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Afyon'dan, Kahramanmaraş'a, Samsun'dan Kayseri'ye birçok şehrimiz dünyanın birçok ülkesinden sporcuları konuk edecek.

26 Ocak-2 Şubat arasında İstanbul'da yapılacak Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'yla başlayacak organizasyonlar, 5-12 Kasım'da Antalya'nın ev sahipliğindeki İşitme Engelliler Avrupa Satranç Şampiyonası ile sona erecek.

Şubat, organizasyon olarak en yoğun ay olarak öne çıkacak. Tekvando, buz pateni, okçuluk, bilardo, hokey ve kar voleybolu olmak üzere farklı branşlarda 10 organizasyon gerçekleştirilecek.

Futbolda Şampiyonlar Ligi finaline 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Ülkenin dört bir yanındaki spor tesisleriyle dikkat çeken Türkiye, Şırnak ve Van'da farklı zamanlarda tenis turnuvasıyla dünyanın dört bir yanından sporcuları konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın haberi sonrası gözler o bölgeye çevrildi! Her yerden petrol çıkıyor
Manisa'daki kuyu faciasında yeni detaylar ortaya çıktı! Son sözleri bu olmuş...
Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: "Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık"
Son dakika: Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis’e geliyor
Avrupa'da ekonomik krizin acı boyutu! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Altılı masadan kriz vaadi: Adayımız bunu yaparsa ülke yeniden seçime gider
Hollywood ekibine otel kazığı! Gördükleri manzara ile şoke oldular!
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sporun her branşında var olan Türkiye'de 100. yıl coşkusu! Ülkenin dört bir yanından spor tesisleriyle...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA