Sporun her branşında var olan Türkiye’de 100. yıl coşkusu! Ülkenin dört bir yanından spor tesisleriyle...

29 Ekim 2023'te 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti, sporun her branşında 58 farklı uluslararası organizasyona imzasını koyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Afyon'dan, Kahramanmaraş'a, Samsun'dan Kayseri'ye birçok şehrimiz dünyanın birçok ülkesinden sporcuları konuk edecek.

26 Ocak-2 Şubat arasında İstanbul'da yapılacak Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'yla başlayacak organizasyonlar, 5-12 Kasım'da Antalya'nın ev sahipliğindeki İşitme Engelliler Avrupa Satranç Şampiyonası ile sona erecek.

Şubat, organizasyon olarak en yoğun ay olarak öne çıkacak. Tekvando, buz pateni, okçuluk, bilardo, hokey ve kar voleybolu olmak üzere farklı branşlarda 10 organizasyon gerçekleştirilecek.

Futbolda Şampiyonlar Ligi finaline 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Ülkenin dört bir yanındaki spor tesisleriyle dikkat çeken Türkiye, Şırnak ve Van'da farklı zamanlarda tenis turnuvasıyla dünyanın dört bir yanından sporcuları konuk edecek.