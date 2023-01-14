Adana Demirspor’un konuğu Ankaragücü - CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda mağlup olan Adana Demirspor, Kayserispor'u sahasında 2-1 yenen Ankaragücü'ne karşı galibiyet hedefliyor. Konuk ekip de seri yakalamak adına bu maçtan en az 1 puan hedefliyor.

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Adana Demirspor 0 - 0 Ankaragücü (İlk yarı oynanıyor)

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Stambouli, Semih, Manev, Gökhan İnler, Ndiaye, Svensson, Akintola, Emre Akbaba, Bjarnason, Onyekuru

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe