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Giriş Tarihi: 14.1.2023 15:57

Adana Demirspor'un konuğu Ankaragücü - CANLI -

Adana Demirspor’un konuğu Ankaragücü - CANLI -

Adana Demirspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda mağlup olan Adana Demirspor, Kayserispor'u sahasında 2-1 yenen Ankaragücü'ne karşı galibiyet hedefliyor. Konuk ekip de seri yakalamak adına bu maçtan en az 1 puan hedefliyor.

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Adana Demirspor 0 - 0 Ankaragücü (İlk yarı oynanıyor)

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Stambouli, Semih, Manev, Gökhan İnler, Ndiaye, Svensson, Akintola, Emre Akbaba, Bjarnason, Onyekuru

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

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Adana Demirspor'un konuğu Ankaragücü - CANLI -
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