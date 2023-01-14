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Giriş Tarihi: 14.1.2023 13:03

Barcelona eski başkanı Bartomeu'dan Messi'ye şok sözler! 'Lağım faresi...'

Barcelona eski başkanı Bartomeu’dan Messi’ye şok sözler! ’Lağım faresi...’

İspanyol basını, eski başkan Bartomeu’nun hukuk işleri başkanı Ponti ile WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Yazışmalarda Ponti’nin Lionel Messi için, “lağım faresi” ve “hormonlu cüce” gibi hakaret içeren kelimeler kullandığı gözlendi.

İspanya'da 2020'de açılan ve "Barçagate" adı verilen soruşturmada ilginç bilgiler gün yüzüne çıkıyor. El Periodico.com'un haberine göre, dönemin Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da olduğu WhatsApp grubunda hukuk işleri başkanı ve Barçagate'in en yüksek şüphelisi Roman Gomez Ponti'nin, Messi'ye hakaret dolu sözler kullandığı belirtildi. Ponti'nin bu yazışmalarda, "Luis Suarez ve onun ücretine dokunmamamız gerektiğini söylüyor ama diğer herkeste indirime gitmemizi istiyor. Barto, dürüst olmak gerekirse bu lağım faresine karşı bu kadar iyi davranamazsın. Kulüp ona her şeyi verdi ama o sadece kendini düşünüyor. Hayatını Barça'ya borçlu olan bu hormonlu cücenin kulüp çalışanlarına yaptığı kabalıklar artık yeter" dediği ortaya çıktı.

BARÇAGATE NEDİR?

Barçagate soruşturması, dönemin başkanı Bartomeu ve bazı yöneticilerin bir şirket kurup iyi performans göstermeyen futbolcuları sosyal medyada linç ettirmek, sözleşme yenileme görüşmelerinde sorun yaşanan futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulüp kaynaklarını kullandıklarını ortaya çıkarmıştı. İstifa eden Bartomeu, genel sekreter Oscar Grau ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Ponti de tutuklanmıştı. Bu isimler kısa süre içerisinde şartlı olarak serbest bırakılmıştı.

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Barcelona eski başkanı Bartomeu'dan Messi'ye şok sözler! 'Lağım faresi...'
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