TFF 1. Lig’de Ankara Keçiörengücü Çaykur Rizespor ile berabere kaldı!

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16. dakikada Mithat Pala'nın ceza yayı önünde çektiği etkili şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

38. dakikada sol kanattan gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Olawoyin'in şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.



59. dakikada Olawoyin'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Miya'nın şutunda top direkten döndü.



68. dakikada Keçiörengücü, elle müdahaleden dolayı penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Melih İnan, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0



77. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Bolasie, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Suat Güz, Ferdi Karadoruk

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Melih İnan (Dk. 87 Innocent), Abdullah Aydın (Dk. 78 Mikail Okyar), Rashad Muhammed (Dk. 60 Musa Caner Aktaş), Bardhi (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Eze (Dk. 46 Hamza Gür)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Ercan Coşkun (Dk. 78 Alberk Koç), Olawoyin, Azubuike, Mithat Pala (Dk. 84 Emircan Altıntaş), Bolasie, Miya (Dk. 61 Sefa Yılmaz), Deniz Hümmet (Dk. 46 Benhur Keser)

Goller: Dk. 69 Melih İnan (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Bolasie (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+6 Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Sefa Yılmaz, Dk. 90+7 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor)