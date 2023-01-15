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Giriş Tarihi: 15.1.2023 15:59 Son Güncelleme: 15.1.2023 16:00

Kasımpaşa'nın konuğu Fatih Karagümrük (CANLI)

Kasımpaşa’nın konuğu Fatih Karagümrük CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Kasımpaşa'da tek hedef 3 puan. 2 maçlık galibiyet serisi Konya beraberliği ile bozulan Karagümrük de yeniden kazanmak istiyor. Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Kasımpaşa'da tek hedef 3 puan. 2 maçlık galibiyet serisi Konya beraberliği ile bozulan Karagümrük de yeniden kazanmak istiyor. Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KASIMPAŞA 0 - 0 KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Graovac, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken
Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Kazım

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Kasımpaşa'nın konuğu Fatih Karagümrük (CANLI)
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