Nice’ten Başakşehirli Ndayishimiye’ye için 9 milyon Euro

Başakşehir'de başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye için Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce Bordeaux teklif yapmış ancak teklifi az bulan Başakşehir, transferi onaylamamıştı.

BAŞAKŞEHİR 13 MİLYON EURO İSTİYOR

9 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Nice ile pazarlıklar sıkı şekilde devam ediyor. Başakşehir'in net beklentisi ise 13 milyon Euro... İki takımın orta noktada anlaşması ve transfer sürecinin olumlu şekilde tamamlanması bekleniyor.

Youssouf Ndayishimiye bu sezon Başakşehir forması ile 29 maça çıkmış ve defansif bir oyuncu olmasına rağmen 7 gol ile 1 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)