Arda, Jesus’un egosuna kurban gidiyor

JAMES RODRİGUEZ ASLAN OLUYOR

AVCI ETRAFINI İZOLE ETMELİ

ABOUBAKAR VE BİR ORTA SAHA

Jesus verilere bakıp,randıman beklentisini karşılaştırıncaArda'nın yeterliolmadığına inanıyor."Rakip 10 kişi kalmasa"dedi Arda'nın varlığınıizah ederken.Halbu ki bu çocukTürkiye'de futboluntutkalı. Heyecan veriyor.Galatasaray maçındaoyuna girse, tüm tribünlermaça inanacaktı, ivme tersinedönebilirdi.Jesus, Arda seçiminin taktiksel değil,stratejik olduğunu anlamıyor bir türlü. Buarada büyük bir takımın şampiyonluk hedefinin17 yaşındaki bir çocuğa yüklenmesi de çokyanlış. Bir denge bulunmalı.Real Madrid'den örnekverelim; James Rodriguez'e 80, İsco'ya 40 milyonEuro bonservis ödemişlerdi. Rafael Benitez,Casemiro'yu orta sahaya monte ettiğindeModric- Kroos'lu kadroda bu ikiliye yer kalmadı.İspanyol medyası isyan etti.F.Bahçe'de yeteneği tartışılmazArda'yı oynatmak için dizilişideğiştirmek gerekiyor. Jesus'unAntep'teki orta sahasının geçensezon F.Bahçe'nin sahasındaOlympiakos'a yenildiği maçınorta sahasından farkı yok. Ogün Gustavo ile Mert Hakandün de Arao ile Crespo 50metrelik bir alanı kontrol ediyorlardı.Mert Hakan gelirkenbir 10 numara, İrfan Can ise 8numaraydı. Portekizli hoca taraftarve medya baskısına da inatlaşacakkadar kariyere ve dolayısıylaegoya sahip.Arda kulübede paslanıyor.Girdiği her maçta müthişkeyif veriyor. Jesus'un Antepmaçı sonrası, "Rakip 10kişi kaldığı için Ardaiyi oynadı" söyleminimanidar buluyorum.Yani Jesus, '11-11 olsaydı Arda kötü oynardı'diye mi düşünüyor? Arda oyuna girdi, sahanınher yerine ayak bastı, öyle bir pas alışverişiyaptı ki Antep savunmasının dikkati ve dengesibozuldu. Jesus'a önerim şu; 11-11 maçlarındaoynat Arda'yı.Jesus kariyeri boyunca inanılmazyıldızlarla çalıştı. Arda Güler'in de inanılmazbir yetenek olduğu su götürmez birgerçek.İşler kötügittiği zaman bazı yedek oyuncuların, özellikleArda'nın gündeme gelmesi normal. Senebaşı da gündeme gelmişti. Dünya Kupasıöncesi Fenerbahçe seri galibiyetler alırkenArda o kadar konuşulmamıştı. Ozamanlar "Hocanın bir bildiği vardır"deniyordu. Ben aynı cümleyi işlerpek yolunda gitmiyorken de kurayım,hocanın bir bildiği vardır. Ardatabii ki aldığı süreden fazlasınıhak ediyor fakat 11'in değişmeyenismi olması konusundakarar hocanın.Dün Atina'dan beniRuli Davranoğlu aradı. Ruli iyi bir gazetecidir.Benim de iyi bir dostum ve ağabeyimdir. YanındaOlympiakos'tan bir yönetici vardı ve bana şöylededi:Olympiakos'un iddiasına bakıncaateş olmayan yerden duman çıkmaz. James Rodriguez,Real Madrid başta olmak üzere birçok kulüpte top oynadı.Uğur Çitfçi'ye gelince, tecrübeli bir solbek, etkili kenar ortaları var, pozisyonbilgisi yüksek, yerli sol bek olarakOkan hocanın elini güçlendirir.G.Saray'ın Seferovic gitse bile yeni bir golcüye ihtiyacı yok. İcardi, Gomis ve kanatlardan daha çok en uçta iş yapabilecek olan Barış Alper Yılmaz yeterli. Uğur Çiftçi transferi 8+3 için çok kritik. Sol bek yerli olunca orta sahada Torreira, Oliveira'nın forması garanti oluyor, Rashica, Yunus arasında da hangisi iyiyse onu oynatıyorsunuz. G.Saray'a Ross sakat olduğu için mutlaka bir stoper takviyesi şart.Üç santrforunun sezon sonunda gideceğini düşünürsek, elbette bu konuda araştırma yapmalılar. Ama sorunu orta sahadaki ustaları Mertens ve Mata ile çözüyorlar bir türlü. İçerideki maçlarda da tribünlerle ciddi baskı kuruyorlar. Galatasaray'ın esas problemi, ikinci yarılardaki temposundaki düşüş.Kendini kabul ettirmesi zor olmayacaktır.Galatasaray'da Seferovic'e gidecek gözüyle bakmalıyız. O zaman forvet rotasyonundavar. Hattade kariyerinde orada oynamışlığı var. Formanın asıl sahibi tabii ki İcardi. Galatasaray Avrupa arenasında yok. Elindeki forvetlerin hepsi formda. Bu nedenle Galatasaray'ın golcü alması zorunlu değil.Transferin en büyük sebebi yabancı kuralı. Uğur Çiftçi bu ligin gedikli sol beklerinden.Madrid, Bayern Münih, Everton, Porto gibi köklü kulüplerde forma giyen James Rodriguez, Eylül 2021'de Katar ekibi Al Rayyan'a transfer oldu. Orada bir yıl kaldıktan sonra Olympiakos'a giden 31 yaşındaki 10 numara, Yunan ekibinde çıktığı 14 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. Real Madrid ile 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran yıldız futbolcunun, Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.Şampiyonluğun ertesi sezonlarıher takım için zordur. Çünkü çıta çok yukarılaraçıkmıştır ve bu seviyeden aşağı düştüğünüzdehuzursuzluk olur. Trabzonspor da bunuyaşıyor. Burada transfer ve planlamada yapılan hatalarıda göz ardı etmiyorum. Abdullah hocanın bahsettiğikonu çok ciddi. Bence olay kesinlikle ilk 11'in sızdırılmasıdeğil ki tahmini ilk 11 günümüzde artık normalkarşılanıyor. Avcı, başka bir şey anlatıyor.Abdullah hoca etrafını izole etmeli.Yönetim ona yardımcı olmalı. Ama Trabzonspor'datek sorun bu değil. Yönetim, teknik ekip ve oyuncularlaberaber yeni bir yol haritası belirlenerekyeni bir enerji yaratılmalı.Avcı'nın tesislerdenbilgi sızmasına gösterdiğitepkiye katılıyorum.Bunun önlemi, profesyonellerleyapılacaksözleşmelere konulacaközel maddelerle engellenebilir.Trabzonzor bir maç kazandı. Avcı'ya şunuöneriyorum, transfer ettiğinizher oyuncuyu oynatmakzorunda değilsiniz.Özellikle Bardhi,Gbamin, LahtimiTrabzon'un oyuncularıdeğil.Tesislertakımların yatak odası gibidir.Avcı, böyle bir problemi teşhisetmişse en kısa zamanda çözmeli.Ancak kabul edelim, butürden bilgi çıkışları bordomaviliekibin Karagümrük'ten4, Alanya'dan 5 gol yemesininya da Başakşehir maçının ikinciyarısında takımın ortalıktan kaybolmasınıntek sebebi değil.Kimse gazetecilikyaptığı için eleştirilemez, suçlanamaz.Bizim işimiz bilgiyi alıp, servisetmek. Tesislerde bu bilgileriveren varsa, sorun kulüptedir.Ayrıca sahaya kimin çıkacağınınmaç öncesinde büyük problemyaratacağını da düşünmüyorum.Önemli bir galibiyet aldılar.Üstelik ligin en zor takımlarındanbirine karşı.Beşiktaşbıçak sırtı gibi bir maç kazandı.Aboubakar'ı asla tartışmam.Kamerunlu golcüde neararsan var. Çalım atar,sağ ayağıyla vurur,sol ayağıyla şut atar,kafayla gol yapar.Bazı Beşiktaşlıların,"Beşiktaş'ı sattı, alınmamalı"söylemineasla katılmıyorum.Ben oyuncunun icraatınabakarım. Gelirse Beşiktaş'ıyarışta tutar.Beşiktaş'ın Konya'dan Hadziahmetovic'iistediğini duydum. İlhan Palut'aHadziahmetovic'i sormuştum, bana "Süperbir oyuncu, zekası müthiş, tekniği mükemmel.Her büyük takımda oynar" demişti.Weghorst, Beşiktaş'tan ayrıldıktansonra forvet bölgesine mutlaka hamleyapmak zorunda çünkü orada sadece Cenk veMuleka kaldı ki Şenol hoca ikisini birlikte kullanıyor.Yani yedeği yok. Cenk'in de sakatlığameyilli oyuncu olduğunu eklemek gerekiyor.Aboubakar çok fayda verecektir. Şenol hoca,orta sahada da mutlaka rotasyonu genişletmekisteyecektir.Aboubakaralınabilecek bir oyuncu. AncakBeşiktaş'ın öncelikli problemi,kanatlardaki Redmond veN'Koudou'nun verimsizliği.Aboubakar geldiğindeCenk yine kanada gidecek,bu da onun gol yollarındaeksilmesine neden olacak.Beşiktaş orta sahasına mutlakatakviyeye ihtiyaç var. Transferönceliği Ghezzal'ın da dönüşününuzayacağını düşünürsek mutlakakanat oyuncusu olmalı.Aboubakar gittiği her takımakatkı yapar.