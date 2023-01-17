Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı! Sarı-lacivertlilerin ilk yarı istatistikleri Gol yükünü Enner Valencia sırtladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon golcü takım özelliği ile farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, 19 haftada oynadığı 18 maçta ortaya koyduğu performans ile geçtiğimiz sezonun ilk devresindeki istatistikleri geride bıraktı.

Bu sezon 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 29 puan toplamıştı. Bu sezon rakip filelere 44 gol atan, kalesinde ise 21 gol gören Kanarya, iç sahada 22 puan topladı. Deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



GOL KRALI VALENCİA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Sezonun ilk 3 maçında duble yaparak başlayan Valencia, oynadığı 15 lig maçında rakip fileleri 15 kez sarstı. 33 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor. Takımın bir diğer forveti Michy Batshuayi, 8 golle takımın en golcü ikinci ismi olurken, Diego Rossi, Joshua King ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle sarı-lacivertlilerin gol yükünü çekti. Arda Güler, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo ilk devrede takımları adına 2'şer gol kaydetti.



ALTAY VE SZALAİ DEĞİŞMEZ İSİMLER

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır ile başarılı stoper Attila Szalai tüm lig maçlarında forma giyen isimler oldu. 18 maçta 90 dakika görev alan iki oyuncu, bin 620 dakika ile ligde sarı-lacivertlilerin en fazla süre alan futbolcuları arasında bulunuyor.



27 FARKLI OYUNCU FORMA GİYDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ligde 17'si yabancı, 10'u yerli toplam 27 oyuncuya forma şansı verdi. Altay ve Szalai'den sonra Ferdi Kadıoğlu 17 maçta sarı-lacivert formayı terletirken, gösterdiği mücadeleyle de takdir topladı. 17 yaşındaki Arda Güler, takımda top koşturan en genç oyuncu olarak dikkat çekti. Arda, oynadığı 6 karşılaşmada 2 gole imza attı.



FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe bu sezon 4 karşılaşmada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı. Ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden sarı-lacivertliler 7. haftada Alanyaspor'u 5-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe, 9. haftada Fatih Karagümrük'ü 5-4, 12. haftada da İstanbulspor'u 5-2'lik skorlarla geçti.



5 FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe bu sezon golcü özelliğinin yanı sıra müsabakalarında çıkan kırmızı kartlarla da ilk devreye damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin oynadığı maçlarda 5 oyuncusu kırmızı kart görürken, 4 kez de rakip takım 10 kişi kaldı. Enner Valencia (Konyaspor), Michy Batshuayi (Sivasspor), Joao Pedro (Giresunspor), Miguel Crespo (Trabzonspor) ve İrfan Can Kahveci (Galatasaray) ligin ilk yarısında hakemler tarafından oyundan ihraç edilen futbolculardı.



SARI KARTTA DEFANS OYUNCULARI ÖN PLANDA

Sarı-lacivertlilerde en çok sarı kart gören futbolcular 3'er kartla; Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Mert Hakan Yandaş oldu. Willian Arao, Miha Zajc, Emre Mor, Enner Valencia ve Michy Batshuayi ise 2 sarı kartla bu oyuncuları takip etti.

