Rodrigo de Paul’un kız arkadaşı Tini Stoessel’den olay itiraf! ’Seni seviyorum Messi...’

Rodrigo de Paul'un kız arkadaşı Tini Stoessel, Dünya Kupası'nın ardından Arjantinli yıldızla yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.

Stoessel, "Dünya Kupası partisinin ardından Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de De Paul, takımın önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında Lionel Messi'ye destek olmak için yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olmuştu.