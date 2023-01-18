Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan kupada da 10 numara
Giriş Tarihi: 18.1.2023

Aslan kupada da 10 numara

Aslan kupada da 10 numara

Ligin lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçikalı yıldız Mertens, jeneriklik bir gol atarken Nelsson’a da asist yaptı

Lig lideri Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 2019-20 ve 2020-21'de kupadan elendiği Alanya'yı bu kez devirdi. 16'da Nelsson'un golünde adrese teslim frikik atan Cimbom'un 10 numarası Mertens, 38'de bu kez füzesi ile gözlerin pasını sildi. Cavaleiro, ev sahibinin tek sayısını kaydetti. Cimbom son 11 resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

MERTENS=SNEİJDER!
Attığı golle ayakta alkışlanan Dries Mertens, taraftarı da mest etti. Belçikalı futbolcuyu sosyal medyada taraftarlar yorumları ile Sneijder'e benzetirken 35 yaşındaki oyuncu da maçın ardından şunları söyledi: "Dünya Kupası sonrasında performansım arttı diyebiliriz. Geldiğim günlere göre formum daha iyi. Her şey yerli yerine oturdu. Antalya maçı çok zor geçecek."

İCARDİ TRİBÜNE!
Maçın ardından Galatasaray taraftarı takımı bağrına bastı. Tribünleri selamlayan oyuncular büyük coşku yaşarken İcardi taraftarın isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.

17
Sarı-kırmızılı takım bu sezon 22 resmi maça çıkarken toplamda 17 galibiyet aldı ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Aslan 2 kez ise sahadan boynu bükük ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
Çin'den ABD'ye ağır suçlama: Rezillik karşısında dehşete düşüyoruz
Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!
Muharrem İnce muhalefeti topa tuttu: Bu 6'lı adam vesayetidir!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray çeyrek finalde! Aslan Alanyaspor'un fişini ilk yarıda çekti...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan kupada da 10 numara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA