Aslan kupada da 10 numara

Lig lideri Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 2019-20 ve 2020-21'de kupadan elendiği Alanya'yı bu kez devirdi. 16'da Nelsson'un golünde adrese teslim frikik atan, 38'de bu kez. Cavaleiro, ev sahibinin tek sayısını kaydetti. Cimbom son 11 resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.Attığı golle ayakta alkışlanan Dries Mertens, taraftarı da mest etti. Belçikalı futbolcuyu sosyal medyada35 yaşındaki oyuncu da maçın ardından şunları söyledi: "Dünya Kupası sonrasında performansım arttı diyebiliriz. Geldiğim günlere göre formum daha iyi. Her şey yerli yerine oturdu. Antalya maçı çok zor geçecek."Maçın ardından Galatasaray taraftarı takımı bağrına bastı. Tribünleri selamlayan oyuncular büyük coşku yaşarken İcardi taraftarın isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.Sarı-kırmızılı takım bu sezon 22 resmi maça çıkarken toplamda 17 galibiyet aldı ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Aslan 2 kez ise sahadan boynu bükük ayrıldı.