Başakşehir ile Kasımpaşa 18. randevuda

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı da 2-1 ve 3-2'lük skorlarla kazanan Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu'nun takımı, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazanmıştı.

DIŞ SAHA KARNESİ

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Boz Baykuşlar, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan alırken, attığı 10 gole karşılık, kalesinde 8 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibine 1-0 yenildi.

OKAKA VE NDAYİSHİMİYE CEZALI

Başakşehir'de, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Stefano Okaka ve sarı kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye, cezalarından dolayı Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

1 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Başakşehir'de Danijel Aleksic, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 21. haftada İstanbul'da oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

TURGUT DOMAN DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa - Başakşehir maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

