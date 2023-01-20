Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 20.1.2023 13:55

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı!

AA
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı!

Uzun yıllar Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formaları giyen Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor: Tüm gözler o tarihe döndü
Arap Süleyman'ın arazisine 700 mirasçı! Değeri tam 5 milyar
Siyasi zavallılar
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
Süreniz doldu beyler bayanlar
Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...
14 Mayıs’tan korkanlar
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ilk röportajını SABAH’a verdi: 50 kişilik tim 24 saat teyakkuzda
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA