Antalyaspor Benfica forması giyen Helton Leite’yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı kaleci Helton Leite'yi kadrosuna kattı. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ördek katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Kış transfer sezonunda Doğukan Sinik ve Erdal Rakip'in ardından üçüncü imzayı Helton Leite'ye attırdıklarını belirten Levent Ördek, "Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın değerli bir oyuncusunu kadromuza dahil ederek takımımızı güçlendirdik. Helton, 1.5 yıl bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

HELTON LEİTE: ANTALYA'YI VE TAKIMI TANIYORUM

Antalyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Helton Leite, "Ligin geri kalan kısmında takımıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım.

Bir an evvel sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şehir olarak zaten Antalya'yı biliyordum. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım da var.

Dolayısıyla hem şehir hem de takım hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyim. Buraya gerçekten başarılı olmak için geldim, umarım öyle olur" diye konuştu.

Levent Ördek'in, bu sezon 90 numaralı formayı giyecek Helton Leite ile poz vermesiyle imza töreni sona erdi.