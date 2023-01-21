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Giriş Tarihi: 21.1.2023 17:05 Son Güncelleme: 21.1.2023 17:05

Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferi için harekete geçti!

Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferi için harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni hedef Amir Hadziahmetovic transferi olacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yemi hedef Amir Hadziahmetovic transferi olacak.

SIRADA AMİR VAR
Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için 3 milyon Euro ve bonservisle birlikte kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, Boşnak yıldızın transferini hafta başını bulmadan bitirmek istiyor.

Ancak Konyaspor kiralık yerine bonservisiyle takasta bir futbolcuya daha olumlu bakıyor. Alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov ile Antalyaspor'dan Fernando Martins'i listesinde tutmaya devam ediyor.

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Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferi için harekete geçti!
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