Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Andreaw Gravillon için harekete geçti!
Giriş Tarihi: 21.1.2023 12:31

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Andreaw Gravillon için harekete geçti!

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Andreaw Gravillon için harekete geçti!

Tormena ile temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Stade Reims takımında oynayan Andreaw Gravillon için 3 milyon Euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır.

Ocak ayındaki transfer döneminde Francisco Montero'yu Alman ekibi Hamburg'a kiralayan Beşiktaş'ta stoper pozisyonu için çalışmalar devam ediyor.

Braga'nın Brezilyalı stoperi Vitor Tormena ile görüşmelere devam eden Kara Kartal, alternatif ismi de belirledi.

Beşiktaş, Fransız ekibi Reims'in 24 yaşındaki stoperi Andreaw Gravillon'u listesine aldı ve girişimlerini de hızlandırdı.Şenol Güneş'in raporu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yetkilileri, Reims'in yanı sıra futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu ve teklifini sundu.

Beşiktaş'ın stoper transferi için 3 milyon Euro bütçe ayırdığı ve görüşmelerin bu çervede ilerleyebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Fransa ve Guadeloupe vatandaşlığı bulunan ve 7 milyon Euro değer biçilen Gravillon'un Reims ile kontratı 2025'te bitecek. Kartal'a sıcak bakan Gravillon, bu sezon bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
SON DAKİKA: Kur'an yakma alçaklığına izin veren İsveç'e büyük rest! Bakan Akar duyurdu: İptal ettik...
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
İmamoğlu, İyi Parti’ye geçer mi?
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Son dakika: SGK'dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Kimse uyumasın
ARKADAŞINA GÖNDER
Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Andreaw Gravillon için harekete geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA