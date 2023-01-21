Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Andreaw Gravillon için harekete geçti!

Ocak ayındaki transfer döneminde Francisco Montero'yu Alman ekibi Hamburg'a kiralayan Beşiktaş'ta stoper pozisyonu için çalışmalar devam ediyor.

Braga'nın Brezilyalı stoperi Vitor Tormena ile görüşmelere devam eden Kara Kartal, alternatif ismi de belirledi.

Beşiktaş, Fransız ekibi Reims'in 24 yaşındaki stoperi Andreaw Gravillon'u listesine aldı ve girişimlerini de hızlandırdı.Şenol Güneş'in raporu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yetkilileri, Reims'in yanı sıra futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu ve teklifini sundu.

Beşiktaş'ın stoper transferi için 3 milyon Euro bütçe ayırdığı ve görüşmelerin bu çervede ilerleyebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Fransa ve Guadeloupe vatandaşlığı bulunan ve 7 milyon Euro değer biçilen Gravillon'un Reims ile kontratı 2025'te bitecek. Kartal'a sıcak bakan Gravillon, bu sezon bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi. (Takvim)