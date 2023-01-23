Trabzonspor’da Yarmolenko sesleri! Yarmolenko menajerler aracılığıyla...

Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında kanat transferine yoğunlaşan Trabzonspor 'da flaş bir isim ön plana çıktı.

Daha önce sezon başında da gündeme gelen Andriy Yarmolenko, menajerler aracılığıyla Bordo-Mavili kulübe önerildi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ain'in formasını giyen Ukraynalı yıldızın, takımında mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcu için bu doğrultuda maliyet araştırması yapılacağı belirtildi.

SON KARAR AVCI'DA

Haziran'da kontratı bitecek olan Yarmolenko için uygun bir bedel karşılığında transferinin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Ancak son karar ise teknik ekipte olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncu için bir rapor hazırlayacak.

BRYNHİLDSEN İÇİN YENİ FORMÜL

Bordo-Mavililer'in golcü konusunda listesinin ilk sırasında uzun bir süredir Ola Brynhildsen yer alıyor. Norveç Ligi ekiplerinden Molde forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için yapılan kiralama talebi kabul görmedi. Hâl böyle olunca Trabzonspor Yönetimi de alternatif çözüm üretmek istiyor.

Molde kulübü, 4.5 milyon Euro civarında bir bonservis bekliyor. Fakat Karadeniz ekibi ise kiralamanın yanına zorunlu satın alma maddesini ekleyerek bu transferi bitirmek istiyor. Genç futbolcu, bu sezon 11 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (sporx.com)