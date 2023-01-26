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Giriş Tarihi: 26.1.2023 12:45

Adana Demirspor Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattı!

Adana Demirspor Cherif Ndiaye’yi kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Shanghai Port'ta forma giyen Senegalli oyuncu Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Son olarak Trabzonspor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımı Adana Demirspor forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

A spor'un haberine göre, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Shangai Port'ta forma giyen Cherif Ndiaye'yi resmen kadrosuna kattı.

NDİAYE'YLE ANLAŞMA TAMAM!
Ligin ikinci yarısında fark yaratacak bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Mavi Şimşekler, daha önce Göztepe formasıyla Türkiye'de boy gösteren Senegalli hücum oyuncusu Cherif Ndiaye ile anlaşmaya vardı.

6 AYLIK KİRALIK, 6 GOL ATARSA 1 MİLYON EURO
Başkan Murat Sancak, futbolcunun temsilcisi Ediz Ünal ile dün gece yapılan görüşmelerde el sıkıştı. Ndiaye'yi 6 aylığına Çin ekibi SH Port'tan kiralayan Adana ekibi, Senegalli yıldızın toplam 6 gol kaydetmesi halinde bonservisini 1 milyon Euro karşılığında alacak.

GEÇEN SEZONKİ SHANGHAİ PORT PERFORMANSI
Ndaiye; geçen sezon kulübü Shanghai Port'ta ise 20'si ilk 11, 25 maçta şans buldu ve 9 gol ile 1 asist yaptı.

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Adana Demirspor Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattı!
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