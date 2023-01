Eyüpspor’un transferi Yonathan Del Valle’den önemli açıklamalar! Hedefleri olan...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni transferi Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle, tansferini değerlendirdi. Transferden duyduğu mutluluğu dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burası benim için de yeni bir fırsat. Umarım sezonun sonunda doğrudan Süper Lig'e çıkan takımlardan biri olarak mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu.

Takımdaki hedefleri hakkında ise Del Valle, "Her yerde hocalarla ya da yönetimlerle problemler olabiliyor. Bunlar futbolda normal şeyler. Buraya geldiğimde yeni umut sahibiyim ve doğrudan çıkma hedefini gerçekleştirmek için takıma yardım etmek üzere buradayım" şeklinde konuştu.



"SÜPER LİG'DE KALİTE, 1. LİG'DE MÜCADELE VAR"

Uzun yıllar Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de forma giymesinin hatırlatılması üzerine deneyimli futbolcu, "Aralarında şöyle bir fark var; Süper Lig daha çok kalite barındırıyor içinde. 1. Lig'de ise daha çok mücadele verilebildiğini söyleyebilirim. O yüzden aralarında böyle bir fark mevcut" dedi.

Taraftalar için ise Yonathan Del Valle, "Ümraniye'de oynadığım dönemde buraya geldiğimiz maçta oynamamıştım. O yüzden Eyüpspor için oynarken taraftarın nasıl olduğunu daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. Muhtemelen de burada Eyüpspor için oynadığım zaman daha mutlu olurum onların desteğini hissettiğimde" açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLU SEVİYORUM"

Uzun yıllar Türkiye'de oynamasının nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine Venezuelalı futbolcu, "Burada oynamak benim için her zaman yeni bir meydan okumak. 32 yaşında olabilirim ama kendimi, vücudumu 25 yaşında gibi hissediyorum. Türkiye'yi, Türkiye'deki futbolu gerçekten seviyorum. Benim için her zaman oynaması eğlenceli bir yer" cevabını verdi.

Son olarak taraftarlara da mesaj veren başarılı futbolcu, "Bu takıma inanın. Her zaman maç maç düşünün. Örneğin son maçı kaybettik ama bir maçı kaybettiysek diğer maçı kazanabiliriz. Bu takıma inanın. Bu takımın sonunda şampiyon olacağına da inanın" diyerek sözlerini tamamladı.