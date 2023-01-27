Borussia Dortmund, Julien Duranville’ı kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Anderlecht'in genç futbolcusu Duranville'i renklerine bağladı.

Her iki kanatta da oynayabilen 16 yaşındaki oyuncu, Anderlecht 2 takımıyla bu sezon Belçika 2. Ligi'nde (Challenger Pro League) 4 maçta 1 gol, A takım ile ise Jupiler Pro League'de 6 müsabakada 1 gol kaydetti.



SEBASTİAN KEHL: "BİZİM RENKLERİMİZİ GİYMESİNDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Duranville'in transferine ilişkin kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Julien ve ailesinin bize büyük güven duymasından ve artık bizim renklerimizi giymesinden çok memnunuz. Julien, büyük potansiyel gördüğümüz hızlı, teknik olarak güçlü bir kanat oyuncusu. Geçmişte birkaç kez yaptığımız gibi, onun potansiyelinden yararlanmak ve gelişimini desteklemek için önümüzdeki yıllarda birlikte çalışmak istiyoruz. Şimdiki odak noktamız genç yetenekler. Julien'i profesyonel kadromuza ve yeni ortama mümkün olan en kısa sürede entegre etmek ve onu kademeli olarak Bundesliga seviyesine çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

