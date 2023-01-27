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Giriş Tarihi: 27.1.2023 20:41

Sivasspor, Samu Saiz'i renklerine bağladı

AA
Sivasspor, Samu Saiz’i renklerine bağladı

Demir Grup Sivasspor, İspanyol sol kanat oyuncusu Samu Saiz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, İspanyol oyuncu Samu Saiz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Sivas'a gelen Samu Saiz, başkan vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende kendisini Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 22 Ocak 1991'de dünyaya gelen Saiz, futbola Real Madrid altyapısında başladı. Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United formaları giyen Saiz, son olarak Girona'da görev yaptı.

Sol kanatta oynayan futbolcu, on numara mevkisinde de görev yapabiliyor. Kariyerinde 419 maça çıkan Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.

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Sivasspor, Samu Saiz'i renklerine bağladı
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