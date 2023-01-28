Sivasspor’un konuğu Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor - Adana Demirspor maçı oynanıyor. 3 maçlık galibiyet hasretine Gaziantep deplasmanında son veren Sivasspor, evinde seri peşinde olacak. 2 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor da zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak. Sivasspor-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...



Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli ve Clinton N'Jie maç kadrosunda yok. Adana Demirspor'da tek eksik sarı kart cezalısı Yusuf Sarı...

SİVASSPOR 0 - 0 ADANA DEMİRSPOR

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İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Keita, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba