Son dakika: Jayden Oosterwolde uçaktan paylaştı! Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Hollandalı oyuncu paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-lacivertlilerin yeni sol beki Jayden Oosterwolde, pazar günü İstanbul'da olacak. Uçaktan paylaşım yapan Hollandalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.