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Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:33

Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk kadro dışı bırakıldı!

Eyüpspor’da Alpaslan Öztürk kadro dışı bırakıldı!

Ligde oynadığı son dört maçta üç kez mağlup olan Eyüpspor'da yönetim sert tedbirler almaya başladı. Galatasaray'dan transfer edilen isim kadro dışı kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, kurduğu güçlü kadroyla Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Teknik direktörlüğünü İbrahim Üzülmez'in yaptığı İstanbul temsilcisi oynadığı 21 maçta topladığı 41 puanla zirvede yer alıyor.Son dört haftada üç kez mağlup olan Eyüpspor, Samsunspor'un dün Erzurumspor'u mağlup etmsinin ardından ikinci sıraya geriledi. Son günlerde takımdan yaşanan düşüşün ardından yönetim radikal kararlar almaya başladı.

ALPASLAN ÖZTÜRK KARARI
Temmuz 2022'de Galatasaray'dan kiralanan Alpaslan Öztürk bu sezon 10 maçta görev alırken bir kez gol atmayı başardı. İstanbul temsilcisi gelen üst üste gelen kötü sonuçlardan sonra Alpaslan Öztürk'ü kadro dışı bırakma kararı aldı.

Eyüpspor'da radikal kararların bununla kalmayacağı, ilerleyen günlerde yeni kararlar alınacağı da öğrenildi.

KRİTİK MAÇ
Eyüpspor ligde gelecek hafta sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak. Bodrumspor oynadığı 21 maçta topladığı 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kötü gidişata 'dur' demek isteyen İstanbul temsilcisi doğrudan rakibi olan Bodrumspor'u mağlup ederek yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

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Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk kadro dışı bırakıldı!
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