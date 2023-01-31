Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Demir geldiği gibi gidebilir!

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, menajerler Ahmet Bulut ve Ömer Şenay'la birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor. Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.



Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.