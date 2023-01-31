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Giriş Tarihi: 31.1.2023 08:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Demir geldiği gibi gidebilir!

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Demir geldiği gibi gidebilir!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, İstanbul'a geldi. Emre Demir’i dün İstanbul’a getiren sarı lacivertliler, oynatma garantisi veren bir takım bulursa futbolcuyu kiralayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, menajerler Ahmet Bulut ve Ömer Şenay'la birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor. Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.

Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Demir geldiği gibi gidebilir!
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