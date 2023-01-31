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Giriş Tarihi: 31.1.2023 08:50 Son Güncelleme: 31.1.2023 09:15

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ilk atamasını yaptı! Cihat Aydın...

SPOR SERVİSİ
Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ilk atamasını yaptı! Cihat Aydın...

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Açıklanan listede Alanyaspor- Sivasspor maçını yönetecek Yiğit Arslan Süper Toto Süper Lig'te ilk kez düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Açıklanan listede Alanyaspor- Sivasspor maçını yönetecek Yiğit Arslan Süper Toto Süper Lig'te ilk kez düdük çalacak.

TFF bir ilke imza atarak önceki akşam Sabri Çelik'ten boşalan MHK Başkanlığı koltuğuna Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta'yı getirmişti. Orta'nın MHK'si ilk hakem atamalarını yaptı. Alanya-Sivas'a verilen Yiğit Arslan, Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak isim olarak öne çıktı. Cihan Aydın ise bu sezon Süper Lig'deki ikinci karşılaşmasına G.SarayÜmraniye mücadelesiyle çıkacak.

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Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ilk atamasını yaptı! Cihat Aydın...
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