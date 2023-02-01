Erling Haaland için rekor bedel istendi! 1 milyar Euro...

Devre arası transfer döneminde yine en çok konuşulan kişiler futbolcuların menajerleri oldu. İspanyol As gazetesi, ünlü menajer Mino Raiola'nın vefat etmesinin ardından görevi devralan Rafaela Pimenta ile röportaj yaptı.

Uzun yıllar Raiola ile birlikte çalışan Pimenta verdiği röportajda özellikle Erling Haaland ve Real Madrid hakkında çarpıcı sözler kullandı.

MINO RAIOLA İLE NASIL TANIŞTINIZ?

Brezilya'dayken Rivaldo'nun şirketini temsil etmek için avukatlık teklifi aldım. Ardından birlikte şuanda da var olan Guarantigueta adında bir kulüp kurduk.

Mino da Rivaldo aracılığıyla Brezilya'ya gelmişti. Berzilya pazarına girmek istiyordu. Orada ortaklığımız başladı.

İLK TRANSFERİNİZ KİMDİ?

Birlikte ilk transferimiz, bugün Katar Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Fabio Monezine oldu. Onu Udinese'ye götürmüştük. Sadece kısa bir süre için İtalya'ya gitmiştim, ancak yerleşmeye karar verdim.

Bir keresinde bir sportif direktör ile tartışıyordum. Kulüp oyuncuya ödemek yapmak zorundaydı, ancak ödeme yapmak istemediler. Tartışma giderek alevlendi ve bana dönerek, "Sen gerçekten avukat mısın? Ben senin sadece Breziyalı bir fahişe olduğunu sanıyordum" dedi.

MINO'NUN SON ANLARINI NASIL HATIRLIYORSUNUZ?

Sanırım bizleri düşündü. Kendisini değil, çocuklarını, ailesini ve o yokken olacakları...

GÖREVİ DEVRALACAĞINIZI BİLEREK Mİ ÖLDÜ?

Bana, 'İstediğini yapmakta özgür olmalısın. Seni ne mutlu ediyorsa onu yap' dedi. Mino çok zekiydi. Böyle söylerse devam edeceğimi biliyordu.

SON SÖZÜ NE OLDU?

Mutlu ol.

ERLING HAALAND AÇIKLAMASI

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın ilerleyen dönemde Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyor. Menajer Rafaela Pimenta, Norveçli yıldızın İspanyol devine transferi ile ilgili de açıklamalar yaptı.

'ERLING HAALAND REAL MADRID'E GİDECEK Mİ?

Bunun hakkında konuşamam. Ben bir avukatım. (Gülüyor)

'HAALAND'IN AYRILMA İHTİMALİ VAR MI?'

Genel olarak cevap vereceğim. 25 yıldır bu şirketteyim. Oyuncuların bütün sözleşmelerini ben hazırladım. Oyuncularımızın 'Ayrılmak istiyorum' dediğinde bunu gerçekleştirmediğimiz tek bir an bile olmadı.

'HAALAND'IN AYRILMA MADDESİ VAR MI?'

Buna cevap vermek zor. Bir şey söylersem yanlış anlaşılacak. Söylemezsem farklı algılanacak. Bu yüzden Hiçbir şey söylememeyi tercih ediyorum.

'GUARDIOLA, HAALAND'IN AYRILMA MADDESİ OLMADIĞINI SÖYLERKEN YALAN MI SÖYLEDİ?

Guardiola'nın en dediğini duymadım. Bir şey diyemem.

HAALAND'IN DEĞERİ NE KADAR?

80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde.

Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim.