Taciz suçundan cezaevinde olan Dani Alves’e bir şok da eşinden!

Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves'e bir şok da model eşi Joana Sanz'dan geldi. İşte detaylar…

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Barcelona'daki bir gece kulübünde meydana geldiği iddia edilen bir cinsel saldırı iddiasıyla Alves hakkında soruşturma başlatıldı.

"SADECE DANS EDİYORDUM"

Kariyerine Meksika'nın UNAM Pumas takımında devam eden Alves verdiği ifadede; "Evet, oradaydım ve eğleniyordum. Beni tanıyanlar dans etmeyi sevdiğimi bilir. Başkalarının alanını işgal etmeden dans ediyor ve eğleniyordum. O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Hiç kimsenin alanını işgal etmedim. Hayır. Tanrı aşkına" ifadelerini kullanmıştı. Alves ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu için daha sonrasında tutuklama kararı verildi.

MAÇ YAPTI İMZA DAĞITTI

Barcelona'nın eski yıldızı Alves'in tecavüz suçlamasıyla girdiği cezaevinde ilgiyle karşılandığı hatta imza dağıttığı iddia edildi. Marca'nın haberine göre; Dani Alves diğer mahkumlarla birlikte cezaevinde futbol maçı yaptı.

1-12 YIL ARASI CEZA ALABİLİR

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Dani Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

EŞİ BOŞANMAK İSTİYOR

Dani Alves'in 2017'de dünyaevine girdiği eşi Joana Sanz boşanmak istiyor ve bu talebini avukatına iletti.

ZİYARETE GELEN EŞİNİ GÖRMEYİ REDDETTİ

İspanyol medyasının iddiasına göre; Joana Sanz 39 yaşındaki futbolcu eşini cezaevinde ziyaret edip görüşmek istedi. Fakat Dani Alves, eşiyle görüşmeyi reddetti. Sanz bunun üzerine boşanma kararı aldı.

EŞİYLE FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Hatta Sanz, sosyal medyada Dani Alves ile olan fotoğraflarının bazılarını da kaldırdı. Tenerife doğumlu olan güzel model, Dani Alves'in tutuklanması üzerine henüz herhangi bir açıklama yapmadı. (Fanatik)