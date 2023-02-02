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Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:46

Altınordu FK haftayı bay geçiyor!

İHA
Altınordu FK haftayı bay geçiyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu FK, 23. haftayı bay geçecek. zmir temsilcisi, bu boşluğu yoğun çalışmalar gerçekleştirerek değerlendiriyor.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasını bay geçecek. İzmir temsilcisi, bu boşluğu yoğun çalışmalar gerçekleştirerek değerlendiriyor.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasını bay geçecek. Durum böyle olunca Gökhan Ünal ve ekibi, bu boşluğu yoğun çalışma temposunun yanı sıra düşme hattından kurtulmanın planlarını yaparak değerlendirdiği öğrenildi.

Kırmızı-lacivertli ekip, bay geçtikten sonra ilk olarak play-off hattında yer alan Pendikspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi son deplasman galibiyetini Ekim 2022'de Denizlispor'a karşı almıştı.

Öte yandan Altınordu'da Gökhan Ünal'ın gelmesiyle 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi.

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Altınordu FK haftayı bay geçiyor!
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