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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Aslantepe’de düello

MEHMET ÖZCAN
Aslantepe’de düello

Galatasaray ve Trabzonspor tarihlerinde 135. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 11'de 11 yapıp liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, deplasmanda son 5 maçta galibiyet hasreti yaşayan bordo-mavilileri konuk ediyor. Rekabette Aslan 59 kez, Fırtına ise 44 defa güldü

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen karşılaşması bugün 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Son 11 maçtan da galibiyetle ayrılan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran G.Saray, evinde hiç yenilmeyen ancak dış sahada son 5 müsabakadan 3 yenilgi ve 2 beraberlik çıkaran Trabzonspor'u konuk ediyor. Tarihlerinde 134 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 49 yıllık rekabetinde 59 kez sarı-kırmızılılar kazandı, 44 defa bordomavililer gülen taraf oldu. Öte yandan bugünkü müsabaka iki takımın ligdeki 100. mücadelesi olacak.

104 GÜNDE 38 ATTI
23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 104 gündür bileği bükülmüyor. Bu periyotta 11'i ligde 3'ü kupada çıktığı 14 resmi maçı da kazanan sarı-kırmızılı takım, rakiplerine 38 gol atarken kalesinde sadece 9 gol gördü.

TRABZON FARKI!
Ocak 2011'de açılan Aslantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı en fazla mağlup eden kulüp 5 defa ile Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım geride kalan 3 sezonda deplasmanda sarı-kırmızılı ekibe karşı yenilgi yüzü görmedi.

12
G.Saray bugün kazanırsa Nisan-Eylül 1988'deki üst üste 12 maçlık galibiyet serisini yakalayarak rekoru egale edecek.

7
G.Saray'a karşı ligde son 4 maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi (1 galibiyet-3 beraberlik) daha uzun seriyi 1981-84 yılları arasında 7 maç ile yaşamıştı.

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