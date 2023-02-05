Aslantepe’de düello

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen karşılaşması bugün 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran G.Saray, evinde hiç yenilmeyen ancakTrabzonspor'u konuk ediyor. Tarihlerinde 134 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 49 yıllık rekabetinde 59 kez sarı-kırmızılılar kazandı, 44 defa bordomavililer gülen taraf oldu.23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 104 gündür bileği bükülmüyor.Ocak 2011'de açılan Aslantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı en fazla mağlup eden kulüp 5 defa ile Trabzonspor oldu.G.Saray bugün kazanırsa Nisan-Eylül 1988'deki üst üste 12 maçlık galibiyet serisini yakalayarak rekoru egale edecek.G.Saray'a karşı ligde son 4 maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi (1 galibiyet-3 beraberlik) daha uzun seriyi 1981-84 yılları arasında 7 maç ile yaşamıştı.