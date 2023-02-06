Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de moraller bozuldu
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:27

Göztepe'de moraller bozuldu

DHA
Göztepe’de moraller bozuldu

Spor Toto 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını kazanıp Play-Off için umutlanan Göztepe, Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak seriyi bitirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını kazanıp Play-Off için umutlanan Göztepe, Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak seriyi bitirdi.

Rakibi karşısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen sarı-kırmızılılar bu sezon yine 3'te 3 yapamadı. Bu sonuçla 30 puanda kalan Göztepe'nin Play-Off potasıyla arasındaki puan farkı da 7'ye çıktı. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, özellikle ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını ancak bir türlü gol bulamadıklarını söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Özkayımoğlu, "Maçın geneline baktığımız zaman özellikle Enes ve Mete Kaan'la geçiş oyununu iyi oynayan bir Gençlerbirliği gördük. Oyuna rakibimiz iyi başladı. Sonrasında ise biz toparlandık. Devre arasında ise 3 değişiklik yaparak oyuna başladık. Yaptığımız değişikliklerin ardından oyunun hakimi olduk. Gençlerbirliği kalecisi Nurullah tek başına oyunu aldı. İkinci yarı çok pozisyona girdik, oyuncularımız maçı çevirebilmek için her şeyi yaptı. Artık taraftarımızla buluşacağız. Bu hafta evimizde Boluspor'la oynayacağımız maça çok iyi hazırlanacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem sonrası kahreden haberler! Büyük depremde ölü sayısı yükseliyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay ilk bilançoyu açıkladı! 300'e yakın vefat, 2 bini aşkın yaralı...
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de moraller bozuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA