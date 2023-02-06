Göztepe’de moraller bozuldu

Spor Toto 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını kazanıp Play-Off için umutlanan Göztepe, Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak seriyi bitirdi.

Rakibi karşısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen sarı-kırmızılılar bu sezon yine 3'te 3 yapamadı. Bu sonuçla 30 puanda kalan Göztepe'nin Play-Off potasıyla arasındaki puan farkı da 7'ye çıktı. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, özellikle ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını ancak bir türlü gol bulamadıklarını söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Özkayımoğlu, "Maçın geneline baktığımız zaman özellikle Enes ve Mete Kaan'la geçiş oyununu iyi oynayan bir Gençlerbirliği gördük. Oyuna rakibimiz iyi başladı. Sonrasında ise biz toparlandık. Devre arasında ise 3 değişiklik yaparak oyuna başladık. Yaptığımız değişikliklerin ardından oyunun hakimi olduk. Gençlerbirliği kalecisi Nurullah tek başına oyunu aldı. İkinci yarı çok pozisyona girdik, oyuncularımız maçı çevirebilmek için her şeyi yaptı. Artık taraftarımızla buluşacağız. Bu hafta evimizde Boluspor'la oynayacağımız maça çok iyi hazırlanacağız" dedi.