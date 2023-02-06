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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:29

Kayserispor, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

DHA
Kayserispor, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 sene uzattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 sene uzattı.

Kayserispor, 2021-22 sezonu öncesi Alanyaspor'dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan sözleşmesinin 3 sene uzatıldığını açıkladı.

Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00' da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı forma ile geçen sezon 41 maça çıkan Onur Bulut bu sezon 21'i lig 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maç oynadı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 gol attı.

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Kayserispor, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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