Basketbolcü Ahmet Düverioğlu’nun deprem sonrası acı günü!

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı haberler de gelmeye devam ediyor. Basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesinin Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Bursaspor kulübü taziye mesajı paylaştı. Yapılan paylaşım şu şekilde: "Basketbolcumuz Ahmet Düverioğlu'nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz."