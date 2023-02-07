Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin yıldızı Arao'dan deprem sözleri! Eşi benzeri...
Giriş Tarihi: 7.2.2023 10:53 Son Güncelleme: 7.2.2023 11:01

Fenerbahçe'nin yıldızı Arao'dan deprem sözleri! Eşi benzeri...

Fenerbahçe’nin yıldızı Arao’dan deprem sözleri! Eşi benzeri...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Willian Aarao, meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Aarao, "Eşi benzeri görülmemiş bir trajedi yaşandı. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet etmeye çalışıyor, herkes seferber oldu. Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir üzüntü var." İfadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Arao, ülkesinin basınına yaşanan deprem felaketini anlattı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, ülkesinin basınına konuştu.

Arao depremle ilgili açıklamasında; "Eşi görülmemiş bir trajedi yaşandı. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet etmeye çalışıyor, herkes seferber oldu. Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir üzüntü var." dedi.

Endişe ve acıları hissettiğini dile getiren Willian Arao, "Oyuncular, kulübümüzde çalışanlar, personel, herkesin depremden etkilenen arkadaşları var. Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz. Çok üzücü. İstanbul'da depremi hissetmedik. Ne olduğunu öğrendikten sonra kardeşlerimle ve babamla konuştum. Onlara her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ama birkaç hafta önce Gaziantep ile oynadık, muhtemelen insanların birçoğu o maçtaydı" açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı haberler! AFAD'dan ölü sayısı ve yaralı sayısı için yeni açıklamalar
SON DAKİKA: Hatay'dan korkunç görüntü! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan parti liderleri ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durumu ele aldılar
PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...
İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntüler: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Deprem felaketi ve akbabalar
Borçlanması yetmeyen 1.260 gün prim ödeyebilir
A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
Göçük altındakileri arayıp dalga geçmişlerdi… Gözaltına alındılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin yıldızı Arao'dan deprem sözleri! Eşi benzeri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA