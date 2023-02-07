Fenerbahçe’nin yıldızı Arao’dan deprem sözleri! Eşi benzeri...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Arao, ülkesinin basınına yaşanan deprem felaketini anlattı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, ülkesinin basınına konuştu.

Arao depremle ilgili açıklamasında; "Eşi görülmemiş bir trajedi yaşandı. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet etmeye çalışıyor, herkes seferber oldu. Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir üzüntü var." dedi.

Endişe ve acıları hissettiğini dile getiren Willian Arao, "Oyuncular, kulübümüzde çalışanlar, personel, herkesin depremden etkilenen arkadaşları var. Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz. Çok üzücü. İstanbul'da depremi hissetmedik. Ne olduğunu öğrendikten sonra kardeşlerimle ve babamla konuştum. Onlara her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ama birkaç hafta önce Gaziantep ile oynadık, muhtemelen insanların birçoğu o maçtaydı" açıklamasını yaptı.