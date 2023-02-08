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Giriş Tarihi: 8.2.2023 14:59

Altay’da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

İHA
Altay’da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Altay'da flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar kulübümüze kattıkları ve emekleri için sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

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Altay’da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı
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