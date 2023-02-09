Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cengiz Ünder'den Türkiye için deprem mesajı! "Türkiye için..."
Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:44 Son Güncelleme: 9.2.2023 14:58

Cengiz Ünder'den Türkiye için deprem mesajı! "Türkiye için..."

İHA
Cengiz Ünder’den Türkiye için deprem mesajı! Türkiye için...

Fransa ekibi Marsilya’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Paris Saint Germain maçında depremzedelere destek olmak amacıyla, formasının altındaki tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazdı.

Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Paris Saint Germain maçında depremzedelere destek olmak amacıyla, formasının altındaki tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazdı.

Fransız temsilcisi Marsilya'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain ile oynadıkları maçta Türkiye'deki depremi unutmadı.

Karşılaşmada giydiği formasının altında yer alan tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazan Ünder, destek mesajını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Yakıştı mı Kemal Bey?
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Ünder'den Türkiye için deprem mesajı! "Türkiye için..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA