Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu
Giriş Tarihi: 13.2.2023 13:30

Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu

DHA
Portekiz Ligi’nde depremzedeler için saygı duruşu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Portekiz Ligi'nde bu hafta oynanan karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor.

Avrupa'nın önemli liglerinden biri olarak görülen ve D-Smart ekranlarından izleyicilerle buluşan Portekiz Ligi'nde bu hafta oynanan karşılaşmaların öncesinde depremzedeler için saygı duruşu gerçekleştirildi.

Portekiz Ligi'nin yanı sıra Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie ve Belçika Pro Lig'de de bu hafta oynanan karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.


EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt verdi! İşte o tarih;
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA