Portekiz Ligi’nde depremzedeler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor.

Avrupa'nın önemli liglerinden biri olarak görülen ve D-Smart ekranlarından izleyicilerle buluşan Portekiz Ligi'nde bu hafta oynanan karşılaşmaların öncesinde depremzedeler için saygı duruşu gerçekleştirildi.

Portekiz Ligi'nin yanı sıra Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie ve Belçika Pro Lig'de de bu hafta oynanan karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



