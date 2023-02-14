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Giriş Tarihi: 14.2.2023 10:25

Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı

Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı

İspanya LaLiga'nın 21'inci haftasında Espanyol sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. İki takım oyuncuları, karşılaşma öncesinde depremzedeler için hazırlanan panonun önünde poz verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanya LaLiga'nın 21'inci haftasında oynanan Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında yardım çağrısı yapıldı. İki takım oyuncuları "Cada Ayuda Cuenta" (Her yardım önemlidir) panosu önünde fotoğraf çektirerek depremzedeler için yardım istedi.

SAMPDORIA - INTER MAÇINDA SAYGI DURUŞU

İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Sampdoria deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken karşılaşma öncesinde depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise mücadele öncesinde ısınmaya "Pray for Turkey" (Türkiye için dua edin) yazılı tişörtle çıktı. Ayrıca tribünlerde de Hakan Çalhanoğlu'na destek olmak için "Çalhanoğlu bizden biri" yazılı pankart yer aldı.

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Espanyol - Real Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı
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