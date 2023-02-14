Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı onaylandı! 32 takımla 4 yılda bir gerçekleşecek...
Giriş Tarihi: 14.2.2023 21:43

FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı onaylandı! 32 takımla 4 yılda bir gerçekleşecek...

AA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı onaylandı! 32 takımla 4 yılda bir gerçekleşecek...

FIFA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, konsey toplantısında alınan kararlar duyuruldu. Toplantıda, 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatının onaylandığı belirtildi.

Haziran-Temmuz 2025'te ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek turnuvada UEFA'nın 12, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) 6, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ile ev sahibi ülkenin birer takımla temsil edileceği kaydedildi.

Yedi kulüplü mevcut formatta oynanacak 12-22 Aralık'taki 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliğinin ise Suudi Arabistan'a verildiği ifade edildi.

Öte yandan Kanada, Meksika ve ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak doğrudan katılımının onaylandığı, üç ülkenin katılımıyla CONCACAF'a tahsis edilen kontenjanın 3'e düşürüleceği aktarıldı.

Ayrıca FIFA'nın 2019-2022 döneminde 7,6 milyar dolar ile rekor gelir elde ettiği, 2023-2026 döneminde ise 11 milyar dolar gelir beklediğine ilişkin 2022 yıllık raporuna onay verildiği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? Okullar ne zamana kadar tatil?
Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
Borsaya tedbir paketi
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
Almanlar muhaliflerimizi kıskanıyor
Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım
Yalanla ne amaçlandı?
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı onaylandı! 32 takımla 4 yılda bir gerçekleşecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA