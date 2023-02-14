Manisa FK’lı Adem Büyük’ten destek geldi! Formasını açık arttırmayla...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Adem Büyük, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından vatandaşlarımıza destek verdi.

Adem, bu sezon terlettiği Manisa FK formasını açık artırmayla satışa çıkarıp gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi.

Golcü futbolcunun giydiği 99 numaralı formanın açılış fiyatı bin TL olarak belirlendi. Adem Büyük, en yüksek ücreti teklif eden taraftara formayı ismine özel imzalayarak gönderecek. Adem, Manisa FK'dan önce depremin vurduğu illerden Malatya'da Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.