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Giriş Tarihi: 14.2.2023 12:12 Son Güncelleme: 14.2.2023 12:15

Manisa FK'lı Adem Büyük'ten destek geldi! Formasını açık arttırmayla...

DHA
Manisa FK’lı Adem Büyük’ten destek geldi! Formasını açık arttırmayla...

Kahramanmaraş merkezüssü olmakla birlikte 10 ilde etkili olan depremler sonrası, tüm spor camiası tek yürek oldu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de forma giyen Adem Büyük'te formasını depremzdeler için satışa çıkarak gelirinin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Adem Büyük, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından vatandaşlarımıza destek verdi.

Adem, bu sezon terlettiği Manisa FK formasını açık artırmayla satışa çıkarıp gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi.

Golcü futbolcunun giydiği 99 numaralı formanın açılış fiyatı bin TL olarak belirlendi. Adem Büyük, en yüksek ücreti teklif eden taraftara formayı ismine özel imzalayarak gönderecek. Adem, Manisa FK'dan önce depremin vurduğu illerden Malatya'da Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

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Manisa FK'lı Adem Büyük'ten destek geldi! Formasını açık arttırmayla...
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