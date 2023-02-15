Tüm spor camiası adeta tek yürek oldu! Depremzedeler için canlı yayın yapıldı! Drogba, Abdullah Avcı, Popovich...

Dijital medya platformu Socrates'in ev sahipliğinde YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla deprem felaketi sonrası yardım ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Altı saati aşan ve spor ile sanat dünyasının bir araya geldiği organizasyona yüzden fazla isim katıldı. Gregg Popovich'ten Didier Drogba'ya, Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'dan Dünya Şampiyonu Milli Bilardocu Semih Saygıner'e, Zeljko Obradovic'ten Abdullah Avcı'ya, Hakan Çalhanoğlu'ndan Burak Yılmaz'a, Sarunas Jasikevicius'tan Erdem Can'a, Olimpiyat Şampiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den Çağla Büyükaçay'a, Furkan Korkmaz'dan Dorukhan Toköz'e, Ufuk Sarıca'dan Melih Mahmutoğlu'na kadar pek çok değerli ismin katıldığı yayında yaklaşık 4 milyon Türk lirası bağış toplandı.

Toplanan bağışların depremden etkilenen çocukların eğitimi için Darüşşafaka'ya bağışlanacağı açıklandı. Aynı zamanda yayını takip eden izleyiciler, YouTube Fundraiser üzerinden Ahbap, AÇEV, TOG, İhtiyaç Haritası, TEGV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir şemsiye platform olan Afet Platformu'na 20 bin dolara yakın destekte bulundu.

Socrates'in hayata geçirdiği socratessahada.com vasıtasıyla ünlü spor insanlarının bağışladığı manevi değeri yüksek eşyalar, 19 Şubat 2023 Pazar gecesine kadar açık artırmaya sunuldu. Geceye katılan spor dünyasının değerli isimlerinden bazılarının açıklamaları şu şekilde;

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich: Diyarbakır'da yaşamış ve genç bir adam olarak Gaziantep gibi birçok kente seyahat etmiştim. O güzel insanların inançlarını, karakterlerini ve zorlukları yenme gücünü biliyorum. Ben, öksüz veya yetim çocuklar için eğitim imkânı sağlayan ve bunu yüzlerce yıldır mükemmel şekilde yapan Darüşşafaka ile hareket edeceğim. Rica ediyorum, yardım etmenin yolunu bulun.

Partizan Belgrad Başantrenörü Zeljko Obradovic: Fenerbahçeli oyuncularımla ve dostlarımla konuştum. Hafaya burada, Belgrad'da bir maçımız var ve bu maç öncesinde depremzedeler için neler yapacağımız hakkında konuşacağız.

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Sizlere güç ve sabır dilemek istiyorum. Tüm dünya içinde bulunduğunuz durum izliyor ve herkes sizinle birlikte. Çok büyük bir trajedi ama burada yalnız değilsiniz.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Milletimizin başı sağ olsun. Canımız çok yandı, yanmaya devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Geçen sene kendi adımı verdiğim 61 numaralı bir forma yaptırmıştım. Bütün oyuncuların imzası var. Ben de bu formayla depremzedelere destek olmak ve ufak bir katkıda bulunmak istiyorum

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba: Galatasaray forması giyerken Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Inter futbolcusu Hakan Çalhanoğlu: Yetkililere seslenmek istiyorum: Türkiye, bir deprem ülkesi. Lütfen böylesi acıların bir daha yaşanmaması için gereken neyse yapılsın. Kimse artık canını kaybetmesin.

Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz: Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin stadyumlarına yardıma gittiğimde kendi evimde gibi hissettim. Beraber kolileri sırtladık, beraber tırlara yükledik. Bağışlar için Galatasaray'a iki adet imzalı formamı teslim ettim. Artık renkler yok. Tek bir renk var.

Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç: Biz maddi ve manevi elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyoruz. Ama bu süreçte en büyük takdiri ve teşekkürü hak eden insanlar, afet bölgelerinde hâlâ mücadele eden arama kurtarma ekiplerimiz, madencilerimiz.

Türkiye'ye bilardoda ilk dünya şampiyonluğunu yaşatan Semih Saygıner ise "Deprem hepimizi çok derinden sarstı. Hayatlarımız değişti oradaki insanların hayatları değişti, kayıplarımız var. Yaraları biraz da olsa sarabilmek adına ilk dünya şampiyonluğu kazandığım ıstakamı bu oluşuma bağışladım. Bu hem Darüşşafaka ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı merkezli oluşum, oraya gidiyor paralar. Umarım iyi fiyatlara satılır bu ürünler ve depremzedelere bir faydamız daha olur" şeklinde konuştu.