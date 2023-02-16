Ezeli rakiplerden ebedi dostluk; taraftarlar, depremzedeler için tek yürek

'MAÇI BERABER İZLEYECEĞİZ'



Fenerbahçe taraftarını ağırlayan Trabzonsporlu Mehmet Selçuk da, "Kenetlenmemiz için illa ki başımıza bir şey mi gelmesi lazım? Biz zaten bu ülkenin evladıyız. Ömer kardeşimle tanıştığıma mutluyum. Bu soğuk havada ısındık. Bu akşam maçı beraber izleyeceğiz" diye konuştu.



'GEÇMİŞTE YAŞANANLARA ÇİZGİ ÇEKMEK İÇİN GELDİK'



Maç için Fenerbahçeli arkadaşı ile birlikte gelerek Trabzonspor müzesini gezen Galatasaraylı Emirhan Bozkurt, "Zor günler yaşadık. Burada bu şekilde insanları görmek garip, televizyon ve sosyal medyadan gördüğümüze göre Trabzon halkının inanılmaz Trabzonspor sevgisi var. Geçmişte yaşananları unutup çizgi çekmek için Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Bize hoşgörü ve sempatiyle yaklaştılar. Güzel bir duygu. Misafirperver bir şehir. Ülke olarak böyle olmamız gerekiyor" dedi.